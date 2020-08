Palermo: carabinieri forestali sequestrano collezione di fauna selvatica (Di mercoledì 5 agosto 2020) Palermo, 5 ago. (Adnkronos) – I carabinieri forestali del Centro Anticrimine Natura di Palermo – Nucleo Cites – hanno sequestrato, all’interno di un’abitazione, 61 esemplari di fauna selvatica imbalsamati appartenenti a varie specie.In particolare, la collezione era costituita da 25 esemplari appartenenti a specie tutelate dalla Convenzione di Washington (Cites), tra i quali il falco lanario, falco pellegrino, nibbio reale, astore, sparviero, poiana, barbagianni, civetta, gufo comune, tartaruga caretta caretta e da ulteriori 36 esemplari appartenenti a specie individuate tra quelle protette ai sensi della vigente legge nazionale sulla caccia.L’intera collezione, appartenuta ad un uomo deceduto da qualche anno ed ... Leggi su calcioweb.eu

Messina: divulgava foto e video della ex, libanese arrestato per Revenge porn

Palermo, 5 ago. (Adnkronos) - Un uomo, un libanese, è stato arrestato con l'accusa di Revenge Porn a Patti (Messina). I Carabinieri della Compagnia di Patti hanno arrestato iAhmed Yaghi di 41 ...

