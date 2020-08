Oro sfonda soglia 2.000 dollari: record di tutti i tempi (Di mercoledì 5 agosto 2020) (Teleborsa) – E’ nuovo record storico oltre i 2.000 dollari per l’Oro, che ha raggiunto sui mercati internazionali un picco di 2.038 dollari l’oncia, in rialzo dell’1% rispetto la vigilia. La soglia psicologica dei 2.000 dollari era alla portata da giorni ed è stata superata in un soffio dal metallo prezioso, che ad oggi porta in panchina un rialzo del 34% da inizio anno. Ad innescare la nuova ondata di acquisti, dopo l’impatto positivo della crisi innescata dalla pandemia del Covid, contribuiscono il dilagare dei contagi in USA, la mancata approvazione del pacchetto di stimoli e l’attesa per i dati del mercato del lavoro USA, che sarà un elemento chiave al vaglio della Fed per le decisioni di politica monetaria. C’è da considerare che ... Leggi su quifinanza

Intanto sul mercato delle materie prime l'oro mette a segno un nuovo primato. Il lingotto con consegna immediata sfonda quota 2000 dollari l'oncia (soglia già superata ieri nei contratti future)

