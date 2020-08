“Libano: uno scenario ricco di rischi, un contesto di crisi con possibile effetto domino” avverte Frattini (Di mercoledì 5 agosto 2020) Grandissimo esperto dello scenario internazionale, quello orientale in primis, grazie alle sue indubbie capacità diplomatiche (e la totale padronanza di diverse lingue), Franco Frattini (nella foto), è stato indubbiamente uno tra i più capaci ministri degli esteri che l’Italia abbia avuto. In virtù di questa sua spiccata capacità di ‘lettura’ geo-politica, l’agenzia di stampa AdnKronos lo ha avvicinato per un momento su quanto accaduto in Libano. “Il Libano rischia di finire fuori controllo perché il Paese è scosso da una crisi drammatica, accentuata dal Covid, che ha portato a un calo drammatico del reddito medio, e che ha portato a importanti manifestazioni di protesta”, spiega subito Frattini, che poi aggiunge: ... Leggi su italiasera

sandrogozi : Quando uno vale uno, Libia vale Libano...@BentivogliMarco - MSF_ITALIA : Stiamo verificando se i pazienti che hanno bisogno di ulteriori interventi chirurgici possono essere trasferiti in… - AntonellaLaTor6 : RT @GerberArancio: @adelestancati @CasaLettori @antoniettagner2 @PreziosaGemma @FRuighi @AntonellaLaTor6 @giuseppenotarn1 #ItinerariPoetici… - douphine66 : @mesmeri Lo pensavo anche io stasera mentre ascoltavo il servizio sul Libano. Esattamente lo stesso pensiero, e mi… - RomanoGrecoAut : RT @MarinaBerrino: Un'ala, ma è di cera, e la pioggia che cade non è pioggia ma navigli di lacrime. Adonis•Uno specchio per le nuvole #I… -

Ultime Notizie dalla rete : “Libano uno Esplosione a Beirut, dal nitrato di ammonio al numero di vittime: cosa sappiamo e cosa non sappiamo Corriere della Sera