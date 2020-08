Libano: default, Covid, ora la strage I giochi di potere tra le macerie (Di mercoledì 5 agosto 2020) Prima le proteste di piazza iniziate lo scorso autunno contro la corruzione dilagante. Rivolta che ha portato in strada circa tre milioni di persone, quasi la metà della popolazione del piccolo Libano. Poi a marzo il default, il primo nella storia del Paese che pure era riuscito a schivare la bancarotta nelle turbolenze economiche conseguenti alla lunga guerra civile del 1975-1990. Ancora, in primavera, la piaga del Covid che, come tutto il mondo, non ha risparmiato neppure il Paese dei Cedri. Ora, le esplosioni del porto di Beirut, zona vitale della capitale libanese a cui attraccano le navi che ogni mese sbarcano migliaia di container che servono ad approvvigionare un Paese che ha costruito la sua economia sui servizi e sull’apparato statale. Un Paese quindi, povero di uno strutturato tessuto imprenditoriale e ... Leggi su affaritaliani

