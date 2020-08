I must-have delle sfilate, in saldo (Di mercoledì 5 agosto 2020) Le sfilate, per qualunque appassionato di moda, sono un sogno a occhi aperti. E oggi, diciamocelo, un po’ ci mancano – nonostante i diversi esperimenti online testati dagli stilisti nell’era Covid. I protagonisti restano sempre e comunque loro: gli abiti. E la buona notizia è che, a fronte di un futuro incerto, oggi i capi e gli accessori che ci hanno fatto innamorare alle sfilate primavera estate 2020 – dal vivo – sono finalmente in saldo, online e in boutique. 15 must-have in saldo delle sfilate PE20 sfoglia la gallery ... Leggi su iodonna

Ultime Notizie dalla rete : must have Hai un preservativo? Elogio del condom in borsa, must have di ogni ragazza single Vanity Fair.it Capelli moda estate 2020 da Prada a Vuitton: tagli e acconciature

Capelli moda estate 2020: quali sono le nuove tendenze per quanto riguarda i nuovi tagli di capelli, acconciature e colori? Le passerelle della grande moda mondiale hanno già decretato le nuove tenden ...

Tuttapposto a Ferragosto, 13 serate musicali al Giardino dell’Artecultura

Un must have dell’estate fiorentina: anche quest’anno la kermesse musicale “Tuttapposto a Ferragosto” porterà relax, divertimento e spensieratezza nel fresco del Giardino dell’Orticoltura di Firenze.

