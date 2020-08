Gli ispettori Figc a Castel Volturno per l’inchiesta sul “terrone di merda” a Gattuso (Di mercoledì 5 agosto 2020) La vicenda del “terrone di merda” rivolto a Gattuso dal fisioterapista della Lazio, in occasione della partita di sabato scorso al San Paolo, è destinata a procedere in Procura Figc. Gli ispettori federali hanno intenzione di andare fino in fondo e ieri mattina, scrive Repubblica Napoli, si sono presentati a Castel Volturno. “Ieri mattina a Castel Volturno, poco prima dell’arrivo di Totti, Gattuso aveva ricevuto negli uffici della sede anche la visita degli ispettori federali. La Figc ha aperto ufficialmente una inchiesta sugli insulti razzisti (“terrone di m…) rivolti dalla panchina ospite all’allenatore calabrese, che in campo aveva reagito in modo veemente ed è ... Leggi su ilnapolista

E’ attesa per oggi la sentenza della federazione internazionale dell’automobilismo sulla Racing Point, la monoposto "clone" della Mercedes del 2019. A sollevare il caso, con ripetuti reclami, è stata ...

L'impiegato licenziato dall'Inps per gli errori fatti dai suoi capi

Sembra una storia scritta da Kafka, smarrita nei labirinti della burocrazia, prigioniera della giustizia strabica. Invece è una storia di oggi che si consuma tra paradossi e muri di gomma. Una storia ...

