FORMAZIONI Cittadella Frosinone: Dionisi dal 1′, spazio a Diaw (Di mercoledì 5 agosto 2020) FORMAZIONI Cittadella Frosinone, le scelte dei due allenatori: difesa a quattro per i padroni di casa, Nesta con il doppio attaccante Alle ore 21.00 Cittadella e Frosinone si giocheranno l’accesso alle semifinali playoff. Nesta schiera il 3-4-1-2 con Dionisi e Novakovich in attacco, mentre Venturato manda in campo il solito 4-3-1-2. Ecco le scelte dei due tecnici: Cittadella (4-3-1-2) Paleari; Ghiringhelli, Perticone, Adorni, Benedetti; Vita, Branca, Proia; D’Urso; Diaw, Rosafio. A disposizione: Maniero, Camigliano, Frare, Mora, Rizzo, Ventola, Bussaglia, Iori, Gargiulo, De Marchi, Luppi, Panico, Stanco. Allenatore: Roberto Venturato Frosinone (3-4-1-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Krajnc; Paganini, Maiello, Haas, ... Leggi su calcionews24

