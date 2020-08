Fabrizio Corona non ci sarà alla festa di compleanno del figlio Carlos Maria: "Non mi è stato dato il permesso" (Di mercoledì 5 agosto 2020) Fabrizio Corona non potrà prende parte al compleanno dei diciotto anni del figlio Carlos Maria ma farà in modo di sorprenderlo con una diretta Instagram e l'appoggio di Nina Moric. Leggi su comingsoon

