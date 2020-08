Dl agosto, il nodo è il blocco dei licenziamenti (Di mercoledì 5 agosto 2020) I sindacati vanno all'attacco e si dicono pronti allo sciopero generale se il governo non lo estenderà a tutto il 2020. Esecutivo al lavoro per chiudere entro la settimana la manovra estiva da 25 ... Leggi su tg.la7

Mentre la cassa integrazione viene prorogata ulteriormente dal Decreto Agosto per altre 9 settimane (ma riconosciuta «a chi abbia già fatto richiesta per la prima tranche di nove settimane e abbia reg ...Una nuova road map per il decollo di Alitalia. Nasce una newco il cui compito sarà quello di predisporre il piano industriale che poi passerà al vaglio dell'Unione Europea per il necessario disco verd ...