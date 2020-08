Cuccioli di animali: calano abbandoni ma aumentano sequestri in autostrada (Di mercoledì 5 agosto 2020) E’ sempre meno frequente, per fortuna, l’abbandono di animali in autostrada; ma cresce invece, il traffico illegale di Cuccioli. Il contrasto al fenomeno grazie alla nuova collaborazione fra Polstrada e Noava Una collaborazione strategica fra Polizia Stradale e Noava (Nucleo operativo per l’attività di vigilanza ambientale) avviata dall’inizio di quest’anno, ha consentito un’attività di contrasto del commercio illegale di Cuccioli sempre più efficace. In poco più di un mese, sono stati effettuati tre blitz (5 e 8 giugno; 14 luglio) che hanno portato al sequestro di 115 Cuccioli di varie razze pregiate tra cui spitz, maltesi, husky siberiano, boston terrier, teckel, shiba inu e golden retriver, per un valore, sul ... Leggi su udine20

messveneto : Cresce il traffico illegale di animali, tre blitz in autostrada: sequestro di 115 cuccioli di varie razze pregiate - RosannaMarani : L’istinto materno delle gatte e come si abituano i cuccioli al rapporto con gli umani - Angelacherubi12 : @strangeday3 @Animalistiitaly gli animali. purtroppo questi 2 leoni sono stati seguestrati a qualche circo che li… - fendente1 : Corriere della Sera: L’istinto materno delle gatte e come si abituano i cuccioli al rapporto con gli umani.… - annarigel : RT @isabellaisola3: Se si vuole creare nei giovani il senso della protezione della natura, la cosa più importante è il contatto diretto con… -

Ultime Notizie dalla rete : Cuccioli animali Cresce il traffico illegale di animali, tre blitz in autostrada: sequestro di 115 cuccioli di varie razze pregiate Il Messaggero Veneto Traffico animali: aumentano sequestri in A4

(ANSA) - TRIESTE, 05 AGO - Calano gli abbandoni di animali ma aumentano i sequestri di cuccioli in A4 a causa dell'intensificarsi del traffico di animali. Una collaborazione fra Polizia Stradale e ...

Uganda, due baby-gorilla avvistati nel parco Bwindi dove fu ucciso Rafiki

Lo ha fatto sapere la Uganda Wildlife Authority, spiegando che i cuccioli fanno parte di un 'baby boom' nel ... denaro poi usato per la protezione degli animali. La pandemia del coronavirus ha fatto ...

(ANSA) - TRIESTE, 05 AGO - Calano gli abbandoni di animali ma aumentano i sequestri di cuccioli in A4 a causa dell'intensificarsi del traffico di animali. Una collaborazione fra Polizia Stradale e ...Lo ha fatto sapere la Uganda Wildlife Authority, spiegando che i cuccioli fanno parte di un 'baby boom' nel ... denaro poi usato per la protezione degli animali. La pandemia del coronavirus ha fatto ...