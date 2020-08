Coronavirus, scoperti gli anticorpi che diventeranno farmaci (Di mercoledì 5 agosto 2020) Grazie al lavoro del MAD Lab di Siena, diretto da Rino Rappuoli, sono stati scoperti tre anticorpi molto potenti contro il Covid-19. “Basterà un’iniezione sottocutanea per guarire dal Covid ed essere protetti per sei mesi”: spiega Rappuoli. Il Monoclonal Antibody Discovery (MAD) Lab di Toscana Life Sciences a Siena ha individuato tre anticorpi estremamente … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Borderline_24 : #Coronavirus, #Lopalco: 'In #Puglia 60% casi nell'ultima settimana scoperti grazie ad #Asl' - salutedomani : Scoperti super anticorpi contro il coronavirus. Studio su Nature - salutedomani : Scoperti super #anticorpi contro il #coronavirus. Studio su #Nature… - dermanewsok : Scoperti super anticorpi contro il coronavirus. Studio su Nature - antoniocaperna : Scoperti super anticorpi contro il coronavirus. Studio su Nature -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus scoperti

La Stampa

Si inizierà studiando l'anticorpo monoclonale sperimentale LY-CoV555, identificato in un campione di sangue di un paziente guarito da Covid-19 recuperato. L'anticorpo LY-CoV555 è stato scoperto da ...Diminuisce ancora il numero dei nuovi casi di Coronavirus nelle ultime ore in Campania ... Dopo qualche settimana di apprensione, in cui i contagi sono saliti, in seguito alla scoperta del focolaio ...