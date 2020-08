Chiama il 112 e finge di ordinare una pizza. Il poliziotto: “Così l’abbiamo salvata” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Chiama il 112 e finge di ordinare una pizza. Il poliziotto. Lo stratagemma per sfuggire alle botte del compagno ubriaco che così è stato arrestato per lesioni. La signora era molto agitata, quasi in lacrime e ho capito che non si trattava di un errore e che era in pericolo” ha raccontato l’agente che ha risposto alla sua Chiamata al 112. Con la scusa di ordinare una pizza, ha telefonato alla polizia e si è salvata. La giovane donna sudamericana era stata appena picchiata dal fidanzato nel suo appartamento di Barriera di Milano, periferia di Torino. L’uomo l’aveva presa a botte davanti al figlio di dieci anni, accusando la donna e il piccolo di avere rotto il televisore. Era ubriaco. A quel punto, la ... Leggi su limemagazine.eu

