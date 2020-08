Bomba d’acqua su Napoli, panico in strada: auto bloccate nel sottopasso (Di mercoledì 5 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Disagi e strade allagate a Napoli dopo la Bomba d’acqua di questo pomeriggio. Situazioni critiche in diversi quartieri. A Poggioreale diverse auto sono rimaste bloccate in un sottopasso che si trova in via San Severino ai Pontetti, una traversa di via Stadera. A denunciare l’accaduto Pietro Contemi, consigliere della IV Municipalità. “La manutenzione della Giunta de Magistris non vede il degrado. Quindici giorni fa avevamo segnalato il problema all’Asia ma probabilmente era troppo impegnata a non fare nulla da altra parte“. Diverse le auto bloccate nel sottopasso. Non si segnalano, per fortuna, persone rimaste ferite. L'articolo Bomba ... Leggi su anteprima24

