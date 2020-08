Benvenuti nel feudalesimo economico. Su Tim una sorta di jus primae noctis societario (Di mercoledì 5 agosto 2020) E’ appena uscito in libreria “Contro il sovranismo economico” di Alberto Stagnaro e Carlo Saravalle che ci sarebbe da aggiungere un nuovo capitolo: infatti da ieri siamo entrati nel feudalesimo economico. Con i tribunali del popolo presieduti da Danilo Toninelli e il seguito della vicenda Autostrade, era stato chiaro a tutti che il sovrano dispone degli asset di una società privata come meglio crede, se del caso espropriando, designando il nuovo proprietario (pubblico), riservandosi il diritto di approvare i soci che questi sceglierà. Ieri, con la lettera a firma dei ministri Roberto Gualtieri e Stefano Patuanelli in cui si chiede a Tim di sospendere la firma dell’accordo con il fondo Usa KKR, si segnala che il vassallo deve non solo rispettare la volontà del feudatario, ma ... Leggi su huffingtonpost

E’ appena uscito in libreria “Contro il sovranismo economico” di Alberto Stagnaro e Carlo Saravalle che ci sarebbe da aggiungere un nuovo capitolo: infatti da ieri siamo entrati nel feudalesimo econom ...

