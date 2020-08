Adani torna in studio a Sky: annuncio ‘polemico’ su Instagram (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il noto opinionista di Sky, Daniele Adani annuncia il proprio ritorno negli studi Sky: l’annuncio arriva in maniera ‘polemica’ su Instagram Tante le voci e le polemiche girate attorno all’opinionista di Sky, Daniele Adani. L’ex calciatore, famoso per le dure critiche e la passione per il calcio sudamericano, da un po’ di tempo non veniva più invitato in studio. Alcune voci dicevano per alcuni commenti nei post partita che potevano risultare ‘ingombranti’, come la famosa lite con Allegri o con Caressa nel ‘Club’. L’opinionista però, dopo essere tornato a commentare qualche partita, ora prepara anche il ritorno negli studi di Sky e lo fa con qualche frecciatina su Instagram. ... Leggi su bloglive

Europa League: stasera Inter-Getafe in diretta su Sky

Dopo il lungo stop, da oggi torna in campo l'Europa League, che vede due italiane in corsa. Si tratta dell'Inter di Antonio Conte e della Roma di Paulo Fonseca, entrambe impegnate negli ottavi di fina ...

