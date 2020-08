Vittorio Sgarbi “Ogni Mattina”, lite in diretta da Adriana Volpe: «Chi ca**o sei tu? Nullità» (Di martedì 4 agosto 2020) Vittorio Sgarbi scatenato sbotta in diretta da Adriana Volpe al programma tv Ogni Mattina: «Chi ca*** sei tu? Nullità». Frasi che hanno lasciato di stucco i pochi presenti in studio. Il critico d’arte, ospite al programma condotto dall’ex gieffina Adriana Volpe e Alessio Viola su TV8, nel corso dell’intervista è montato su tutte le furie per le dichiarazioni di un opinionista. Una vera rissa verbale secondo quanto riportato da “Il Giornale”: il diverbio sarebbe nato a seguito di alcune frasi del giornalista Alessio Poeta. leggi anche l’articolo —> Vittorio Sgarbi malattia: «Se avessi aspettato mezz’ora sarei ... Leggi su urbanpost

