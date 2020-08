U.S. Acli, Pepe prosegue la battaglia per gli impianti: Ocone e PalaFerrara nel mirino (Di martedì 4 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Alessandro Pepe, presidente dell’U.S. Acli. Nel comunicato, Pepe annuncia di aver, nella giornata odierna, inviato una nota a mezzo PEC al sindaco del Comune di Ponte per chiedere chiarimenti sulla conduzione del campo Ocone affidato “con una autorizzazione al quanto discutibile con una data molto improbabile di scadenza ed a fronte di un canone annuale di ristoro spese al Comune“. In particolare il Presidente Pepe ha chiesto al primo cittadino pontese come mai ad oggi, dopo diverse rassicurazioni, non ancora è stato emanato bando di gara per l’affidamento della struttura, consentendo in tal modo un comportamento di predominanza nei confronti di altre realtà comunali ... Leggi su anteprima24

Il Presidente dell’Unione Sportiva ACLI di Benevento ha inviato una nota al sindaco e al presidente del Consiglio comunale di Benevento per annunciare la redazione di un dossier sull’impiantistica spo ...

