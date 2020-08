Stoccolma, 12enne colpita a morte da proiettile vagante: Svezia sotto shock (Di martedì 4 agosto 2020) Una ragazza, poco più che bambina, è stata uccisa da un proiettile vagante nel quartiere Botkyrka a Stoccolma, mentre portava a spasso il cane. La 12enne, Adriana Ostrowska, è stata raggiunta dal proiettile sparato da una macchina in corsa. La polizia ha aperto un’indagine per capire a chi fossero indirizzati i proiettili ma è probabile che si tratti di un regolamento di conti tra gang rivali. Nelle grandi città svedesi – soprattutto Stoccolma, Malmö e Göteborg – da anni la criminalità è aumentata e si è concretizzata in una guerra tra bande che si contendono il territorio affrontandosi in battaglie con armi da guerra, cioè kalashnikov, bazooka o granate, e la polizia pur avendo ricevuto nuovi ... Leggi su tpi

