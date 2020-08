Riparare TCP e Winsock in Windows 10 (Di martedì 4 agosto 2020) Chi utilizza Windows da molto tempo, potrebbe conoscere il termine Winsock e TCP/IP, due termini relative alle funzioni di rete di Windows. Mentre il TCP/IP è il protocollo di internet, non solo dei PC Windows, e l'abbiamo spiegato in una guida su come parlano i computer tra loro tramite TCP/IP, L'API Windows Sockets, chiamata anche Winsock, è invece una specifica tecnica che rappresenta il software per accedere ai servizi di rete di Windows. Quindi, se un PC si connettere alla rete, ma non funziona internet, può esserci un problema relativo alla configurazione del Winsock o col TCP/IP.LEGGI ANCHE: Risolvere problemi di connessione Internet e di rete sul PCSiccome fare il reset del TCP/IP e del Winsock e ... Leggi su navigaweb

Ultime Notizie dalla rete : Riparare TCP Come funziona FTTH. La fibra è davvero a 1 Gbps? Il Software