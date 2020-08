Porto di Salerno, Giovanni Giudice: “Un’occasione mancata” (Di martedì 4 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “Percorrere il viadotto Gatto è come giocare alla roulette russa, mentre si attraversa o in salita o in discesa, si trattiene il fiato pregando il buon Dio di non essere travolti”. A sostenerlo è Giovanni Giudice della Segreteria Regionale della Cisal Terziario per il quale da tempo il traffico dei camion che trasportano merci è insostenibile. Il Porto di Salerno, che nel 2019 ha movimentato oltre 14 milioni di tonnellate di merci, è diventato uno dei maggiori porti Nazionali con un ruolo importante per il sistema industriale del centro – sud, fa notare Giudice, ma non è accompagnato da un’adeguata rete infrastrutturale. Il collegamento del Porto alla rete autostradale, ... Leggi su anteprima24

occhio_notizie : Agropoli, controlli movida: sanzionati 40 ragazzi al porto - Seven_Seas_info : Italy/Circeo/Porto Salerno - ELMAGUARI : RT @euronewsit: 14 tonnellate di Captagon, la 'droga dell'Isis', che fu rinvenuta anche negli attentati al Bataclan, sono stati sequestrati… - antonel52837259 : RT @euronewsit: 14 tonnellate di Captagon, la 'droga dell'Isis', che fu rinvenuta anche negli attentati al Bataclan, sono stati sequestrati… - trasportareoggi : Porto di Salerno, primo semestre in positivo -

Ultime Notizie dalla rete : Porto Salerno PRIMO SEMESTRE 2020 RECUPERA IL TRAFFICO RO-RO NEL PORTO DI SALERNO Trasportale Enpa: dal primo nido nate 53 tartarughe che hanno raggiunto il mare.

afferma l’Enpa di Salerno – ci aspettiamo altre risalite ... contattate la Capitaneria di Porto al 1530. Evitate di cancellare le tracce fino all’arrivo dei biologi.

Campania, inchiesta si allarga. E ora De Luca trema davvero

Si continua a parlare dell'inchiesta portata avanti dalla procura della Repubblica di Napoli nei confronti dei cosiddetti "Covid-hospital" di Ponticelli, Salerno e Caserta realizzati in piena emergenz ...

afferma l’Enpa di Salerno – ci aspettiamo altre risalite ... contattate la Capitaneria di Porto al 1530. Evitate di cancellare le tracce fino all’arrivo dei biologi.Si continua a parlare dell'inchiesta portata avanti dalla procura della Repubblica di Napoli nei confronti dei cosiddetti "Covid-hospital" di Ponticelli, Salerno e Caserta realizzati in piena emergenz ...