Ponte di Genova, dal M5S un contributo decisivo. Ma è una vittoria di tutti i cittadini perbene. Per la pentastellata Deiana si sono poste le basi affinché gli interessi privati non abbiano la meglio sulla vita umana (Di martedì 4 agosto 2020) Onorevole Paola Deiana (M5S) Tempi record per la ricostruzione. Cosa rappresenta per la città di Genova e per l’Italia tutta il “modello Genova”? Ponte San Giorgio è il simbolo dell’Italia che si rialza dopo una tragedia improvvisa. Il 14 agosto di due anni fa, come tanti, ho assistito impietrita a quelle drammatiche immagini. Pochi giorni dopo ero in commissione a lavorare con l’allora ministro Danilo Toninelli al cosiddetto decreto Genova. Qualcuno lo contestava ma ha rappresentato la piattaforma della ripartenza. Quanto ai modelli, da questa vicenda emerge chiaro quello di uno Stato che quando lavora per il bene dei cittadini raggiunge risultati importanti. È stato però necessario derogare a numerose leggi. Crede sia ... Leggi su lanotiziagiornale

