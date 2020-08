Oroscopo 4 agosto 2020: Leone non mollate, Sagittario allontanate le persone negative (Di martedì 4 agosto 2020) L’Oroscopo del 4 agosto esorta i Leone a tenere duro, specie nelle questioni amorose. Buone opportunità lavorative per i Sagittario Previsioni 4 agosto fino a Vergine Ariete. Oggi sarete particolarmente suscettibili e inclini a lasciarvi andare a discussioni inutili. Cercate di evitare il più possibile di intromettervi in situazioni che non vi riguardano. Se nel lavoro ci sono dei dubbi, forse è il caso di rimandare a settembre le prese di posizione importanti. Toro. L’Oroscopo del 4 agosto 2020 vi esorta a lasciarvi scivolare un po’ di più le cose addosso. Date troppo peso a parole o frasi dette senza pensarci troppo. In amore vi sentite incompresi e potreste cogliere l’attimo per far nascere insolite ... Leggi su kontrokultura

