Non solo muscoli, ecco i più belli d'Italia (Di martedì 4 agosto 2020) belli e belle. Tutti in fila, rigorosamente con la fascia ed il sorriso. Si è conclusa con successo, allo Stadio del Mare di Pescara, la finalissima Miss e Mister Miss Grand Prix. La vincitrice del titolo di reginetta di uno dei concorsi di bellezza nazionali più famosi d'Italia è la pescarese Camilla De Bernardinis mentre lo scettro di più bello del Bel paese è stato consegnato al 24enne di Torre del Greco Giuseppe Moscarella. La kermesse è stata condotta da Jo Squillo con un ricco parterre di ospiti, tra cui Anna Falchi, Serena Grandi, Beppe Convertini, gli stilisti Rocco Barocco e Antonio Ventura de Gnon Camilla e Giuseppe hanno vinto su una rosa di 60 fra ragazzi e ragazze. Dopo le selezioni “on the ... Leggi su liberoquotidiano

NetflixIT : Questo riassunto di Lucifer è l'unico che non solo rinfresca la memoria, ma alza anche la temperatura. - matteosalvinimi : Basta applicare le norme esistenti. Non solo. L’uso dell’esercito per sigillare i centri di accoglienza non va solo… - LegaSalvini : BUONGIORNO AMICI! SIETE STUFI DI UN GOVERNO CHE PENSA SOLO AI CLANDESTINI? NON SO VOI, MA IO NON VEDO L'ORA DI CAMB… - gnomagno : @mignoloeprof Bisogna leggere i comunicati ufficiali dell'ISTAT. C'è scritto nero su bianco che i decessi sono stat… - cosmic53 : @Michele32212525 @davidegrandi63 @pfmajorino La Cina è lungimirante e sta investendo. Noi siamo ripiegati su noi st… -

Ultime Notizie dalla rete : Non solo La sinistra tedesca, e non solo, ha un problema con l'Islam L'HuffPost Ancelotti: «Juve, la Champions è una motivazione. Al Napoli auguro…»

Le sue parole Sulle pagine del Corriere dello Sport, Carlo Ancelotti parla di Champions League e non solo. Il tecnico dell’Everton è tornato sulla sua esperienza al Napoli e ha commentato il percorso ...

“Joseph Ratzinger è gravemente malato”: ecco come sta veramente Papa Benedetto XVI

L'Utente che, più volte cancella, continui a riscriversi col solo scopo di turbare il regolare svolgimento delle attività verrà segnalato alle competenti autorità. Si precisa, inoltre, che: a. RCS ...

Le sue parole Sulle pagine del Corriere dello Sport, Carlo Ancelotti parla di Champions League e non solo. Il tecnico dell’Everton è tornato sulla sua esperienza al Napoli e ha commentato il percorso ...L'Utente che, più volte cancella, continui a riscriversi col solo scopo di turbare il regolare svolgimento delle attività verrà segnalato alle competenti autorità. Si precisa, inoltre, che: a. RCS ...