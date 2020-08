Nba 2019/2020: non basta Gallinari ai Thunder, vincono i Pelicans di Melli (Di martedì 4 agosto 2020) Altra notte Nba di rilievo quella di martedì 4 agosto, anche e soprattutto per gli italiani in campo. Danilo Gallinari sigla 20 punti, ma non basta ai suoi Oklahoma City Thunder per spuntarla su Denver. Il ‘Gallo’ sgancia canestri importanti che valgono i supplementari, poi i Nuggets prendono il largo chiudendo sul 121-113. Sorride eccome invece Niccolò Melli con i suoi New Orleans Pelicans: l’azzurro manda a referto 5 punti con 4 assist, ma è soprattutto Zion Williamson a mettersi in luce con 23 punti. Si allontanano i playoff per Washington, ko con Indiana per 111-100. Sul filo del rasoio invece Philadelphia si impone sugli Spurs, orfani di Marco Belinelli per infortunio. ECCO LE CLASSIFICHE NBA AGGIORNATE Ecco i risultati della notte: Miami Heat – Toronto ... Leggi su sportface

