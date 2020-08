Mortaruolo: “Pubblicata graduatoria Progetto Integrato Giovani” (Di martedì 4 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minuti“Abbiamo pubblicato la graduatoria regionale definitiva relativa alla misura 4.1.2 del Piano di Sviluppo Rurale, ossia il cosiddetto Progetto Integrato Giovani che su un contributo complessivo regionale di circa 146 milioni di euro vede erogate a livello provinciale il 31,5% delle risorse pari a € 46.017.276,50 per 185 istanze, ossia il 31,5% del totale. Un risultato importante per il quale gli uffici regionali della U.O.D. Agricoltura di Benevento guidati dal dott. Giampaolo Parente, in sinergia con la Direzione alle Politiche Agricole della Regione Campania, hanno lavorato senza sosta con l’obiettivo di dare una risposta al maggior numero possibile di domande per questa misura e per quelle relative alla parte pubblica”. Così il Consigliere regionale e Vicepresidente della ... Leggi su anteprima24

