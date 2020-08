Migranti, riprendono i voli per i rimpatri con la Tunisia. Polemica per un post del responsabile della Protezione Civile di Grado (Di martedì 4 agosto 2020) riprendono i voli per i rimpatri dei Migranti con la Tunisia. L’annuncio è stato dato dal Viminale. ROMA – Nel giorno dell’arrivo della nave-quarantena a Lampedusa, il Viminale ha annunciato la ripresa dei voli per i rimpatri dei Migranti con la Tunisia. Le tratte ritorneranno bisettimanali del 10 agosto con 80 profughi che saranno riportati ogni settimana in patria. Si tratta di un ritorno alla normalità interrotta dall’emergenza coronavirus. voli che, come riportato dal Viminale, sono ripresi nei giorni scorsi anche se con frequenza minore rispetto al passato. Il rimpatrio dei tunisini Il rimpatrio sarà fatto ... Leggi su newsmondo

MediasetTgcom24 : Migranti, dal 10 agosto riprendono rimpatri con la Tunisia #migranti - Agenzia_Ansa : #Migranti, dal 10 agosto riprendono i rimpatri in Tunisia #ANSA - titina49 : RT @ErmannoKilgore: Migranti, i rimpatri con la Tunisia riprenderanno dal 10 agosto - - NewsMondo1 : Migranti, riprendono i voli per i rimpatri con la Tunisia. Polemica per un post del responsabile della Protezione C… - VincenzoVinma : RT @Agenzia_Ansa: #Migranti, dal 10 agosto riprendono i rimpatri in Tunisia #ANSA -