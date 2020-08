Macabro ritrovamento a Ostia, scoperto un cadavere in piazza della Stazione del Lido: mistero sul decesso (Di martedì 4 agosto 2020) Macabro ritrovamento ad Ostia dove è stato scoperto un cadavere all’interno del parco pubblico in piazza della Stazione del Lido. Ad accorgersi del corpo senza vita, appartenente ad un uomo, è stato un passante che ha immediatamente allertato le forze dell’ordine. Il corpo senza vita giaceva sopra un muretto, proprio nel bel mezzo della piazza. Sul posto è giunta immediatamente una pattuglia dei Carabinieri di Ostia insieme ad un’ambulanza del 118. Purtroppo il personale medico non ha potuto far altro che accertare il decesso dell’uomo che, secondo un primo riscontro, sarebbe avvenuto diverse ore prima del ... Leggi su ilcorrieredellacitta

A scoprire il corpo è stata la figlia. La vittima aveva precedenti per rapina. Teatro dell'assassinio un quartiere residenziale della città ...

Sanremo, 2 agosto 2020 - Macabro ritrovamento stamattina a Sanremo: il cadavere di un uomo è stato trovato nell'appartamento di un condominio. Le indagini sono in corso ma sembra trattarsi di omicidio ...

A scoprire il corpo è stata la figlia. La vittima aveva precedenti per rapina. Teatro dell'assassinio un quartiere residenziale della città ...Sanremo, 2 agosto 2020 - Macabro ritrovamento stamattina a Sanremo: il cadavere di un uomo è stato trovato nell'appartamento di un condominio. Le indagini sono in corso ma sembra trattarsi di omicidio ...