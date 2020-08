L’ex re di Spagna Juan Carlos lascerà il paese (Di martedì 4 agosto 2020) L’ex re di Spagna Juan Carlos I ha deciso di lasciare il paese e andare in esilio all’estero. Lo ha comunicato lo stesso Juan Carlos in una lettera indirizzata a suo figlio, il re Felipe VI, e diffusa in un Leggi su ilpost

