Io e il mio ex abbiamo un rapporto civile. Ma non siamo amici (Di martedì 4 agosto 2020) Io e il mio ex abbiamo un rapporto civile ma questo non significa che siamo amici. La nostra relazione non funzionava da tempo, negli ultimi anni ci sentivamo spenti, tristi, indifferenti l’uno nei confronti dell’altro. E questa situazione opprimente, che sfociava talvolta in litigi, faceva soffrire anche i nostri figli. Non ne hanno mai parlato con noi ma dai loro sguardi e dai loro silenzi, si capiva che qualcosa non andava. Alla fine abbiamo capito che era inutile continuare così. Ci abbiamo provato a restare uniti, abbiamo fatto mille e più tentativi, ma bastava poco per tornare punto e a capo. E così, dopo gli ultimi anni trascorsi in quel modo, abbiamo preso di comune accordo la decisione di ... Leggi su dilei

FranckRibery : E' stata una prima stagione lunga e difficile. Abbiamo avuto alti e bassi ma abbiamo combattuto insieme fino all'ul… - matteosalvinimi : #Salvini: Il mio orgoglio da ministro ('sequestratore' per qualcuno) è che grazie al controllo dell'immigrazione cl… - francescacheeks : Sono sulla copertina di #UrbanMagazine ?? dove ho fatto un viaggio dentro ad una stanza, o meglio, dentro ad un camp… - domthewizard : @Bea_Mary84 No. Pensa che sabato tra me e mio fratello abbiamo contato 18 piatti sul tavolo e non erano neanche le… - lousthesun_ : ieri ho fatto sentire Two of us a mio fratello e niente abbiamo pianto entrambi come delle fontane ????? -

Ultime Notizie dalla rete : mio abbiamo Di Meglio (Gilda): “La scuola è drammaticamente non pronta per settembre. Siamo in enorme ritardo” [INTERVISTA] Orizzonte Scuola Lasciata in aeroporto a 9 mesi: Emilie lancia un appello ai genitori 26 anni dopo

PARIGI Ci sono tanti posti da cui Emilie potrebbe venire. L'India per la pelle d'ambra, lo Sri Lanka per gli immensi occhi neri, La Riunione per i lineamenti morbidi, la bocca carnosa. Solo il fisico ...

Acquisto Mac Pro 2020

erano anni che aspettavo il nuovo modello Mac Pro modulare (in passato ho già avuto 2 Mac Pro, e mi sono trovato splendidamente), ma adesso che mi sono deciso a procedere all'acquisto, con una configu ...

PARIGI Ci sono tanti posti da cui Emilie potrebbe venire. L'India per la pelle d'ambra, lo Sri Lanka per gli immensi occhi neri, La Riunione per i lineamenti morbidi, la bocca carnosa. Solo il fisico ...erano anni che aspettavo il nuovo modello Mac Pro modulare (in passato ho già avuto 2 Mac Pro, e mi sono trovato splendidamente), ma adesso che mi sono deciso a procedere all'acquisto, con una configu ...