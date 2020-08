Incendi, Pecoraro Scanio: “Potenziare prevenzione con droni e tecnologia” (Di martedì 4 agosto 2020) “Occorre fornire alle forze dell’ordine strumenti tecnologici per il controllo dei territori più impervi e per migliorare la prevenzione antIncendio. Lo chiede Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione Univerde. L'articolo Incendi, Pecoraro Scanio: “Potenziare prevenzione con droni e tecnologia” proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

"Occorre fornire alle forze dell'ordine strumenti tecnologici per il controllo dei territori più impervi e per migliorare la prevenzione antincendio. Lo chiede Alfonso Pecoraro Scanio, presidente ...Oggi sull’isola di Pantelleria c'è il ministro dell’ambiente Sergio Costa, ex generale dei Carabinieri. Il ministro quando vestiva l’uniforme è stato uno degli investigatori di punta a indagare in Cam ...