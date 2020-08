Giulia Cavaglià nasconde la tristezza | Ennesima delusione per l’ex di Uomini e Donne (Di martedì 4 agosto 2020) Giulia Cavaglià nasconde la tristezza e cerca in tutti i modi di evitare l’argomento: Francesco Sole. La coppia innamoratissima fino a poche settimane fa si mostra completamente distanze e rimanda i tantissimi dubbi dei fan sulla loro crisi rimanendo in silenzio. La ex tronista di Uomini e Donne sembrava aver ritrovato l’amore tra le braccia del noto poeta che, si mostrava sempre più innamorato e preso da lei. La loro relazione nata come una semplice amicizia, ha avuto un risvolto inaspettato quanto, nonostante i continui gesti di affetto entrambi continuavano a definirsi soltanto “amici”. La storia d’amore è continuata per diversi mesi fino a quando, dopo la quarantena qualcosa tra di loro sembrava essere averli completamente cambiati. Ora che ... Leggi su giornal

blogtivvu : Francesco Sole e Giulia Cavaglià sono in crisi? ??? ? Gli indizi sulla possibile rottura ti aspettano nelle nostre… - blogtivvu : Francesco Sole e Giulia Cavaglià sono in crisi, ecco gli indizi della possibile rottura - Ileniasa25 : RT @Manuel_Real_Off: Ma cosa sta succedendo??? - GossipItalia3 : Giulia Cavaglia e Francesco Sole si sono lasciati? Gli indizi di un presunto allontanamento #gossipitalianews - zazoomblog : Giulia Cavaglia e Francesco Sole si sono lasciati? Gli indizi di un presunto allontanamento - #Giulia #Cavaglia… -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Cavaglià Francesco Sole e Giulia Cavaglià, il gesto non lascia dubbi: è finita? CheDonna.it