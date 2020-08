Fuga d’amore per due minorenni a Napoli: rintracciati in un albergo della zona (Di martedì 4 agosto 2020) Lui ha 16 anni e lei ne ha 13. Si dichiarano innamorati e pronti a tutto. Sono stati ritrovati nella camera di un albergo a Napoli, dopo che le famiglie, non vedendoli tornare a casa, avevano dato l’allarme. Sono partiti da Roma e si sono fermati a Napoli ma il loro scopo era arrivare in … L'articolo Fuga d’amore per due minorenni a Napoli: rintracciati in un albergo della zona proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

