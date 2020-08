Firenze 1944: la notte in cui saltarono i ponti (Di martedì 4 agosto 2020) Ilde Forgione, assistente delle Gallerie degli Uffizi, sullo sfondo di Ponte Vecchio ci racconta una pagina della storia di Firenze. , Video Copyrights: Gallerie degli Uffizi, Leggi su firenzetoday

Nella "Notte dei Ponti", tra il 3 e il 4 agosto 1944, tutti i ponti di Firenze vennero fatti saltare in aria dalle truppe naziste in ritirata, allo scopo di rallentare l’avanzata degli alleati per la ...

