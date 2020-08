Dott. De Nicola: “Insigne può recuperare per il Barça, ci sono terapie specifiche..." (Di martedì 4 agosto 2020) A Radio Marte nel corso della trasmissione 'Marte Sport Live' è intervenuto il Dottor Alfonso De Nicola, ex responsabile staff medico SSC Napoli e consigliere Lamica, Libera Associazione dei Medici del Calcio: "Insigne pu&ogr ... Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Dott. De Nicola: “Insigne può recuperare per il Barça, ci sono terapie specifiche...' - allgoalsnapoli : AUDIO - Dott. De Nicola: 'Lorenzo potrebbe farcela per sabato, possibilmente con un'infiltrazione prima della gara'… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: IL PARERE - Il dott. De Nicola: 'Insigne ce la può fare a recuperare per la gara contro il Barcellona' - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL PARERE - Il dott. De Nicola: 'Insigne ce la può fare a recuperare per la gara contro il Barcellona' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PARERE - Il dott. De Nicola: 'Insigne ce la può fare a recuperare per la gara contro il Barcellona' -