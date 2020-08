David Silva verso la Serie A: Lazio in attesa, sgambetto Inter (Di martedì 4 agosto 2020) David Silva sempre più vicino alla Serie A: la Lazio attende una risposta e nel frattempo si inserisce l’Inter L’Inter tenta lo sgambetto alla Lazio nella corsa a David Silva, che si è svincolato dal Manchester City e sta riflettendo sulle proposte finora pervenute. Esclusa la pista araba che lo avrebbe portato all’Al Sadd, l’esterno spagnolo si avvicina sempre di più alla Serie A. I contatti sono stati avviati, ma non è ancora stata formulata un’offerta. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Eurosport_IT : La Lazio fa sul serio per portare nella Capitale David Silva ?? ?? ?? #Calciomercato | #Lazio | #DavidSilva - tancredipalmeri : Lazio in trattativa per David Silva, secondo AS! - AmpoFrancesco : @romeoagresti @GoalItalia Romeo ma David Silva ? Qualche possibilità ? - acmattia_1899 : Di Maria + David Silva e siamo da Champions - laziobible : RT @AweSimo8: Se mi portano David Silva giuro che poi mi faccio andare bene anche Fares, Lasagna o chi per lui Portatemi David Silva e per… -