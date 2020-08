Cristiano Malgioglio coltiva una grande passione: ecco quale (Di martedì 4 agosto 2020) È risaputo come Cristiano Malgioglio sia un artista talentuoso e, allo stesso tempo, un vip molto apprezzato dal pubblico. Con i suoi follower sui social è solito condividere alcuni scorci della sua vita. Ai fan, Malgioglio non manca di fare anche alcune confessioni, come quando ha ammesso di avere avuto in regalo una torta da un’amica, non potendola però mangiare. L’artista ha dichiarato di esserci andato un po’ pesante col cibo in questo periodo e ha deciso di iniziare una dieta più sana per tornare in forma. Sui social, l’uomo spesso racconta anche alcune disavventure, come quando stava dando da mangiare a delle oche e queste lo hanno attaccato inaspettatamente, facendolo cadere. Risultato? Cristiano Malgioglio si è fatto male a un braccio e ... Leggi su kontrokultura

nico_lai93 : RT @pomeriggio5: La sorpresa di Cristiano Malgioglio per @carmelitadurso #Pomeriggio5 #rewind - PillaPaladini : RT @giorgiovascotto: Ecco! Finalmente qualcuno coraggioso al punto di svelare l’imbroglio cosmico che sta dietro al monossido di diidrogeno… - elvielly : RT @giorgiovascotto: Ecco! Finalmente qualcuno coraggioso al punto di svelare l’imbroglio cosmico che sta dietro al monossido di diidrogeno… - RobertoLocate14 : RT @giorgiovascotto: Ecco! Finalmente qualcuno coraggioso al punto di svelare l’imbroglio cosmico che sta dietro al monossido di diidrogeno… - giorgiovascotto : Ecco! Finalmente qualcuno coraggioso al punto di svelare l’imbroglio cosmico che sta dietro al monossido di diidrog… -

Ultime Notizie dalla rete : Cristiano Malgioglio Cristiano Malgioglio, una grande passione: ecco di cosa si tratta YouMovies Ciro Sebastianelli, il “napolitaliano” che ispirò Pino

Che t’aggio fatto e male, perché non parli…” Iniziò subito a farsi notare grazie alle collaborazioni con Cristiano Malgioglio e Loredana Bertè, per la quale scrisse diverse canzoni. Cantautore sincero ...

Cristiano Malgioglio, una grande passione: ecco di cosa si tratta

Cristiano Malgioglio sui social condivide informazioni della sua vita e del quotidiano mostrando anche le sue passioni, tra cui una. Scopriamola insieme. Cristiano Malgioglio è un personaggio sempre ...

Che t’aggio fatto e male, perché non parli…” Iniziò subito a farsi notare grazie alle collaborazioni con Cristiano Malgioglio e Loredana Bertè, per la quale scrisse diverse canzoni. Cantautore sincero ...Cristiano Malgioglio sui social condivide informazioni della sua vita e del quotidiano mostrando anche le sue passioni, tra cui una. Scopriamola insieme. Cristiano Malgioglio è un personaggio sempre ...