Bradley Cooper potrebbe recitare nel film di Paul Thomas Anderson (Di martedì 4 agosto 2020) Bradley Cooper si trova attualmente in fase di trattative per entrare nel cast del prossimo film di Paul Thomas Anderson: ad annunciarlo sono stati i colleghi di The Hollywood Reporter. La star potrebbe quindi recitare nella pellicola le cui informazioni sono ancora poche. Il nuovo lungometraggio di Anderson è ambientato nei coloratissimi e frizzanti anni ’70. Il protagonista sarà uno studente di un liceo situato nella San Fernando Valley. Il giovane, oltre a studiare, è un promettente attore. Insieme alla storia principale, dovrebbero essere raccontati alcuni eventi paralleli. Ulteriori dettagli riguardo alla trama del film, prodotto da JoAnne Sellar, Daniel Lupi e Paul ... Leggi su optimagazine

