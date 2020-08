Beirut, sangue e morte ovunque. Le testimonianze choc: "Non c'è posto in nessun ospedale" (Di martedì 4 agosto 2020) Tra le persone coinvolte dalla tremenda esplosione di Beirut c'è anche Tony Mekhael (a sinistra nella foto), imprenditore e manager libanese. Intervistato dal Tg1 ha raccontato una città in totale emergenza con ospedali presi d'assalto, segno che il bilancio finora conosciuto, ovvero di dieci morti e centinaia di feriti, è destinato a crescere. Mekhael era nel suo ufficio, vicino all'aera del porto dove è avvenuto il disastro. "Abbiamo sentito una prima esplosione. Poi la seconda, troppo forte, e una finestra di vetro mi ha colpito in faccia", ha raccontato. Dopo la doppia esplosione è uscito per farsi curare. "Sono andato in un primo ospedale ma era pieno, poi in un altro e c'era caos. così come nel terzo ... Leggi su iltempo

Davanti al centro medico di Clémenceau, decine di feriti, compresi i bambini, a volte coperti di sangue, aspettano di essere curati. Quasi tutte le vetrine dei quartieri di Hamra, Badaro e Hazmieh, ...

Libano, enorme esplosione a Beirut. Almeno 10 morti e centinaia di feriti: «Come a Hiroshima e Nagasaki» | CorriereTv CONTINUA A LEGGERE » Le esplosioni di Beirut hanno fatto crollare anche un edifici ...

