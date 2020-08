Bastianini: 'Nel GP d'Andalusia abbiamo fatto la differenza' (Di martedì 4 agosto 2020) Dalle stalle, alle stelle: così si potrebbero riassumere le due settimane trascorse in Andalusia da Enea Bastianini , fresco vincitore della sua prima gara in Moto2. Nel GP d'Andalusia , infatti, il ... Leggi su motosprint.corrieredellosport

Dalle stalle, alle stelle: così si potrebbero riassumere le due settimane trascorse in Andalusia da Enea Bastianini, fresco vincitore della sua prima gara in Moto2. Nel GP d'Andalusia, infatti, il 22e ...(ANSA) - ROMA, 04 AGO - Dopo il back to back a Jerez de la Frontera, il Motomondiale si trasferisce in Repubblica Ceca per la terza tappa della manifestazione più calda dell'estate. Un appuntamento da ...