Atlantia, stop a Cdp. Pronta a vendere tutta Aspi al miglior offerente (Di martedì 4 agosto 2020) Per il cda della holding non ci sono le condizioni per chiudere con Cassa, il board si dice disponibile a cedere l’88% dell’asset tramite ubeauty contest Leggi su ilsole24ore

fisco24_info : Atlantia, stop a Cdp. Pronta a vendere tutta Aspi al miglior offerente: Per il cda della holding non ci sono le con… - destri_li : Atlantia, stop a Cdp. Pronta a vendere tutta Aspi al miglior offerente - Il Sole 24 ORE @sole24ore… -

Ultime Notizie dalla rete : Atlantia stop Atlantia, stop a Cdp. Pronta a vendere tutta Aspi al miglior offerente Il Sole 24 ORE Vicenda Autostrade senza fine, altro giro di boa: Cdp e Atlantia faticano a trovare l’accordo

L’accordo tanto sbandierato dal governo su Autostrade cambia ancora. Cdp e Atlantia, cui fa capo l’88% della concessionaria, faticano a trovare un’intesa. Il problema riguarda il consiglio d’amministr ...

Caos viabilità, Migliorino: "Autostrade dice il falso, ma dal 9 agosto stop ai cantieri"

GENOVA - "Entro il fine settimana prima di ferragosto, tutto dovrebbe tornare alla normalità con due corsie per senso di marcia nei tratti gestiti da Autostrade per l'Italia". Dunque entro il 9 agosto ...

L’accordo tanto sbandierato dal governo su Autostrade cambia ancora. Cdp e Atlantia, cui fa capo l’88% della concessionaria, faticano a trovare un’intesa. Il problema riguarda il consiglio d’amministr ...GENOVA - "Entro il fine settimana prima di ferragosto, tutto dovrebbe tornare alla normalità con due corsie per senso di marcia nei tratti gestiti da Autostrade per l'Italia". Dunque entro il 9 agosto ...