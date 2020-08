95enne violentata in casa da un ragazzo di 33 anni (Di martedì 4 agosto 2020) Anziana violentata a casa da un ragazzo di 33 anni. E’ stata la vicina a mettere in fuga l’aggressore. GROTTAGLIE (TARANTO) – Anziana violentata a casa da un ragazzo di 33 anni. L’aggressione è avvenuta nei giorni scorsi con l’autore dell’abuso che è stato arrestato nella giornata di lunedì 3 agosto 2020 al termine di una lunga indagine. Sulla vicenda è stata aperta un fascicolo per accertare meglio la dinamica e capire se il giovane già in passato è stato autore di altri episodi simili. La vicenda La vicenda è successa nei giorni scorsi, ma gli inquirenti l’hanno resa nota solo dopo aver fermato il 33enne. Secondo quanto raccontato da La Repubblica, ... Leggi su newsmondo

