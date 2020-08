VIDEO: Protesta migranti alla Cavarzerani per prolungamento quarantena. (Di lunedì 3 agosto 2020) “Fateci uscire” gridano i migranti tutti riuniti davanti al portone di ingresso della Caserma Cavarzerani. All’interno sono ospitati 480 migranti . La Protesta è iniziata questa mattina, lunedì 3 agosto, quando si è sparsa la voce della notizia del prolungamento di 14 giorni della quarantena per il nuovo caso positivo al Covid-19 all’interno della struttura. All’interno del cortile hanno dato fuoco ad alcuni arredi scatenando una colonna di fumo. L’incendio è stato domato dai Vigili del Fuoco.Alle fiamme alcuni divani I migranti urlano che “vogliono uscire e che stanno facendo sciopero e oggi non mangeranno”Secondo le prime informazioni 5 migranti sarebbero riusciti ... Leggi su udine20

ledoventinove : notizia: - RizzutoMax : RT @fpcgilromalazio: ??Sanità Privata, su @TgrRaiLazio la protesta dei lavoratori per il rinnovo del #contratto: Giancarlo Cenciarelli, Fp… - melysenda : RT @Alexanderxxvii1: Lampedusa buonista si é convinta, ora cambia parere : Il buonismo è insostenibile, inadeguato, ridicolo. Ora gli s… - anto_galli4 : RT @Alexanderxxvii1: Lampedusa buonista si é convinta, ora cambia parere : Il buonismo è insostenibile, inadeguato, ridicolo. Ora gli s… - Alexanderxxvii1 : Lampedusa buonista si é convinta, ora cambia parere : Il buonismo è insostenibile, inadeguato, ridicolo. Ora gl… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Protesta La riserva di Vendicari a pagamento, “dovreste vergognarvi” protesta dei bagnanti (VIDEO) BlogSicilia.it Portland, 66esima notte di protesta del Black Lives Matter

Il meglio del GDV Il meglio del GDV 2 I nostri video Dai lettori GDV TG Italia Mondo Economia Sport Calcio Spettacoli Politica Motori Tecnologia Natura Curiosità Cucina Vicenz@NetMusic Vicenz@NetMusic ...

A Berlino la marcia dei negazionisti: “Le mascherine sono inutili”

In ventimila sfilano alla Porta di Brandeburgo, tensione con la polizia. Nel corteo si mescolano “no vax”, “no mask” ed esponenti neonazisti Il popolo dei negazioniti trova un palcoscenico prestigioso ...

Il meglio del GDV Il meglio del GDV 2 I nostri video Dai lettori GDV TG Italia Mondo Economia Sport Calcio Spettacoli Politica Motori Tecnologia Natura Curiosità Cucina Vicenz@NetMusic Vicenz@NetMusic ...In ventimila sfilano alla Porta di Brandeburgo, tensione con la polizia. Nel corteo si mescolano “no vax”, “no mask” ed esponenti neonazisti Il popolo dei negazioniti trova un palcoscenico prestigioso ...