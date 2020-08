“Vaccino antinfluenzale obbligatorio, misurazione della temperatura e immunità per i presidi”. Il rientro in classe secondo Crisanti (Di lunedì 3 agosto 2020) Il virologo Andrea Crisanti, professore di Microbiologia all’Università di Padova, ha illustrato il suo piano per il ritorno in classe nel corso della serata del The Post Internazione Fest. “Misurare la temperatura a scuola con termometri standardizzati in tutte le scuole, rendere obbligatorio il vaccino contro l’influenza, mettere i presidi nelle condizioni di non essere denunciati e dare ai dirigenti scolastici la possibilità d’interdire l’accesso a scuola ai bambini che risiedono in aree dove ci sono focolai”. Poi Crisanti argomenta punto per punto il suo piano: “Bisogna misurare la temperatura: se ci vogliamo credere e crediamo sia importante misurarla, bisogna farlo a scuola con ... Leggi su databaseitalia

nieddupierpaolo : RT @riktroiani: Prof. Massimo #Galli: 'Ho champagne per brindare al vaccino anti #covid ma non lo avremo prima della fine del 2021. Basta u… - aspettaaspetta : RT @riktroiani: Prof. Massimo #Galli: 'Ho champagne per brindare al vaccino anti #covid ma non lo avremo prima della fine del 2021. Basta u… - riktroiani : Prof. Massimo #Galli: 'Ho champagne per brindare al vaccino anti #covid ma non lo avremo prima della fine del 2021.… - chiara_m80 : RT @MinervaMcGrani1: Comunicazione importante: chi farà il vaccino antinfluenzale e disgraziatamente si ammalerà ugualmente, siccome non am… - alessandrograpp : RT @GiuliaTamagnin1: @rocselli @iltritapieghe @VaeVictis ???? ..sai quando verrà fuori che nel vaccino antinfluenzale dell'anno scorso c'era… -

Ultime Notizie dalla rete : “Vaccino antinfluenzale Mutazione coronavirus: cosa succede quando muta? Corriere della Sera