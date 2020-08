Un morto (40 anni) e 3 feriti gravi nello strano impatto. Intrappolati tra le lamiere (Di lunedì 3 agosto 2020) Questa mattina, poco prima delle 7, a Sala Consilina, nella provincia di Salerno, è accaduto un gravissimo incidente stradale. La zona è frazione Trinità e i protagonisti dello schianto sono stati un’automobile, una Peugeot e un furgone. Uno scontro che purtroppo ha sancito un verdetto definitivo nei confronti della vita un uomo di 40 anni. Il 40enne era del posto, precisamente di Buonabitacolo, ed era il conducente della macchina, sfortunatamente rimasto incastrato tra le lamiere. nello schianto, sono rimaste ferite altre tre persone, due passeggeri che si trovavano a bordo dell’auto Peugeot, ed il conducente del furgone. Sul luogo del sinistro sono giunti i vigili del fuoco, che hanno effettuato le operazioni di soccorso estraendo la vittima e i feriti dalle ... Leggi su caffeinamagazine

Sono indagati quattro poliziotti colombiani che consentirono a un’unità delle Nazioni Unite di prelevare gli effetti personali di Mario Paciolla, il dipendente dell’Onu napoletano di 33 anni trovato m ...Non ci sono dubbi sulla morte per cause naturali di Sara Picotti, la giovane mamma di 46 anni che sabato pomeriggio a Capriolo è annegata nella roggia Fusia: era in acqua insieme al compagno e ai figl ...