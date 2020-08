TPI Fest! 2020, Palamara: “Salvini si sbaglia, vi spiego io cos’è veramente il processo ‘alla Palamara’” | VIDEO (Di lunedì 3 agosto 2020) TPI Fest! 2020, Palamara: “Vi spiego cos’è veramente il processo ‘alla Palamara’ invocato da Salvini” “Spesso viene invocato il cosiddetto processo alla Palamara, ma per quanto riguarda la mia storia professionale se per processo Palamara viene inteso un processo giusto, indipendente, imparziale in quella definizione mi ritrovo”. Così il magistrato Luca Palamara nel corso dell’intervista con il direttore di TPI Giulio Gambino e il vicedirettore Stefano Mentana durante la terza serata del TpiFest! 2020. “Per le chat sul mio telefono (come quelle sul ... Leggi su tpi

AndreaSplendore : RT @tpi: Pronti? Parla Luca #Palamara al TPI Fest 2020. Live da Sabaudia e streaming su - AndreaSplendore : RT @tpi: #Palamara al TPI Fest!: 'Le chat su @matteosalvinimi ? Prendo le distanze. Il mio nome può essere fatto solo per processo giusto e… - ALBERTOSEVERIN7 : RT @tpi: @AnnalisaChirico a @tpi Fest 2020 'Lo #statodiemergenza è una trovata politica del #Governo per sopravvivere' #Covid_19 #Conte h… - zazoomblog : Palamara al TPI Fest: “Se tornassi indietro non rifarei le stesse cose. Sono pentito” - #Palamara #Fest: #tornassi… - tpi : #Palamara : 'È indubbio che la sinistra ha una forte capacità di orientamento della magistratura' #giustizia… -

Ultime Notizie dalla rete : TPI Fest Palamara al TPI Fest: “Se tornassi indietro non rifarei le stesse cose. Sono pentito” TPI TPI Fest! 2020, la terza serata del Festival di TPI in diretta da Sabaudia

Da venerdì 31 luglio fino a domenica 2 agosto 2020 torna a Sabaudia la seconda edizione del TPI Fest! 2020 una voce libera e senza padroni, il festival organizzato da TPI con il patrocinio del Comu ...

TPI Fest! 2020, la seconda serata del Festival di TPI in diretta da Sabaudia

Da venerdì 31 luglio fino a domenica 2 agosto 2020 torna a Sabaudia la seconda edizione del TPI Fest! una voce libera e senza padroni, il festival organizzato da TPI con il patrocinio del Comune di ...

Da venerdì 31 luglio fino a domenica 2 agosto 2020 torna a Sabaudia la seconda edizione del TPI Fest! 2020 una voce libera e senza padroni, il festival organizzato da TPI con il patrocinio del Comu ...Da venerdì 31 luglio fino a domenica 2 agosto 2020 torna a Sabaudia la seconda edizione del TPI Fest! una voce libera e senza padroni, il festival organizzato da TPI con il patrocinio del Comune di ...