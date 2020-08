Siviglia-Roma, le scelte di Fonseca: torna Zaniolo, Smalling direzione Manchester United (Di lunedì 3 agosto 2020) Le scelte di Paulo Fonseca in vista della gara contro il Siviglia.Nonostante una stagione fatta di alti e bassi e costellata di numerosissimi infortuni, la Roma è riuscita comunque a raggiungere un buon obiettivo, piazzandosi al quinto posto in classifica ed ottenendo la qualificazione diretta alla prossima edizione dell'Europa League.Juventus-Roma, Fonseca: “I bianconeri sono stati i più forti. Zaniolo? Non ha i novanta minuti”Sarà proprio in Europa League che i giallorossi continueranno la loro stagione, e cercheranno di arrivare fino alla fine della competizione per potersi assicurare l'ultima possibilità di partecipare alla prossima edizione della Champions League. I capitolini hanno ... Leggi su mediagol

OfficialASRoma : Verso Siviglia-Roma… ?? ?? Ecco il Match Program in vista dell’ottavo di #UEL ?? - OfficialASRoma : ???“Ora possiamo pensare in pieno al Siviglia e all’@EuropaLeague. Sono gare secche e vogliamo giocarcela fino alla… - OfficialASRoma : ? 20:45, #JuveRoma ?? L'ultima partita di campionato ?????? L'ultima partita prima del Siviglia ?? Daje Roma! ?? #ASRoma - Fprime86 : RT @tuttosport: #Roma, #Pellegrini come Zorro: mascherina prima del #Siviglia FOTO ?? ?? - forzaroma : #Zaniolo carica i tifosi in vista del #Siviglia: 'Tutti insieme' - FOTO #ASRoma -