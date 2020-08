Roma, sospiro di sollievo per Pedro: sarà disponibile a settembre (Di lunedì 3 agosto 2020) Nella sfortuna, infortunio all'ultimo minuto della finale di FA Cup tra Chelsea e Arsenal,, la Roma tira un sospiro di sollievo per Pedro. Il primo arrivo della nuova stagione - manca solo l'... Leggi su gazzetta

Il sudoku quest'anno non è sulla Settimana Enigmistica ma alla stazione Termini, per prendere un treno. Per trovare un biglietto ed essere sicuri di viaggiare serve la stessa astuzia del gioco giappon ...Giornata tra luci e ombre quella di ieri nel Viterbese sul fronte dei migranti. In mattinata, la notizia che i due ospiti della struttura Airone di Proceno, positivi al coronavirus, erano in via di tr ...