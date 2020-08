Rocca: a settembre plesso Mazzacurati non aprirà (Di lunedì 3 agosto 2020) Roma – “E’ di questa mattina la nota del dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale ‘Fratelli Cervi’, dal quale dipende anche il plesso di via Mazzacurati 90, con la quale si informano i genitori che, nonostante gli sforzi compiuti dalla direzione, quasi sicuramente la scuola non potra’ aprire a settembre”. Lo dichiara Federico Rocca, coordinatore di Fratelli d’Italia del Municipio XI. “Le ragioni? Molto semplici: il Campidoglio non ha mantenuto le promesse, nonostante i lavori siano stati ultimati gia’ nel 2018. In un momento cosi’ delicato per il sistema scolastico, poter avere un nuovo plesso con 16 aule, 5 ampi locali e 3 locali mensa, sarebbe stato di grandissimo aiuto per gestire meglio gli ... Leggi su romadailynews

La Sindaca il 31 luglio aveva comunicato ai residenti degli attesi aggiornamenti. Si è “conclusa la prima parte di ristrutturazione della scuola Mazzacurati, a Corviale. L’edificio - aveva annunciato ...

