Razzismo: picchiato in spiaggia perché è di colore (Di lunedì 3 agosto 2020) ANSA, - CASTIGLIONE DELLA PESCAIA, 03 AGO - Insultato e picchiato in spiaggia davanti agli altri bagnanti da due persone che volevano allontanarlo perché di colore. E' successo sabato sulla spiaggia ... Leggi su corrieredellosport

danieledv79 : RT @VincenzoVitale_: Il razzismo va sempre pari passo con l’ignoranza... - VincenzoVitale_ : Il razzismo va sempre pari passo con l’ignoranza... - Gazzettino : Razzismo a Castiglione della Pescaia, picchiato in spiaggia perché di colore: «Vai via negro» - alioscia16 : Razzismo a Castiglione della Pescaia, picchiato in spiaggia perché di colore: «Vai via negro» - jerryMassloII : RT @GisellaPagano: Razzismo: picchiato in spiaggia perché è di colore - Cronaca - ANSA -