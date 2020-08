Ponte di Genova, oggi l'inaugurazione con Mattarella e Conte (Di lunedì 3 agosto 2020) AGI - il capo dello Stato, Sergio Mattarella, e il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, inaugurano oggi pomeriggio il nuovo Ponte di Genova. Le frecce tricolori a 'dipingere' in cielo la croce rossa su sfondo bianco della bandiera di San Giorgio e le note di 'Creuza de ma' di Fabrizio De André faranno da sfondo alla cermonia, che sarà sobria ed essenziale per rispetto della volontà dei familiari delle 43 vittime del crollo del Ponte Morandi. L'inizio è in programma alle 18:30 e sul Ponte si ritroveranno circa 500 invitati. Due anni dopo la tragedia del Morandi L'inaugurazione del viadotto autostradale, lungo 1.067 sopra il torrente Polcevera, avviene a poco meno di due anni dal crollo del ... Leggi su agi

